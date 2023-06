Tumori fra i vigili del fuoco di Lampedusa, un incontro di esperti per analizzare l'emergenza

Un incontro con esperti, per analizzare e approfondire il problema dei casi di tumore e di patologie cardiache che hanno riguardato e riguardano i vigili del fuoco in servizio al distaccamento di Lampedusa, si terrà domani, al resort Cupola Bianca. Ad organizzarlo è stata la segreteria provinciale Uilpa dei vigili del fuoco di Agrigento. Vi prenderà parte anche il segretario generale del sindacato Sandro Colombi. Saranno presenti più medico legali esperti in materia, legali qualificati e consulenti previdenziali. In video conferenza sarà presente Massimo Coraddu del dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino.

L’incontro è rivolto alle famiglie delle vittime e a quelle che hanno dei casi di malattia in corso.

Si cercherà di chiarire eventuali nessi tra l’esposizione alle onde elettromagnetiche impiegate dal radar An-Fps-8 installato, nel 1986, a Lampedusa e i casi di diagnosi oncologiche e di malattie cardiovascolari riscontrate tra coloro che hanno prestato servizio tra i vigili del fuoco del distaccamento dell’isola durante il periodo di attività del radar.

E' stata garantita anche la presenza dei parlamentari del M5S promotori dell’interrogazione, presentata al Governo, per la costituzione di una commissione parlamentare che faccia luce sulla vicenda.

A fine dello scorso maggio è stata decisa, dalla direzione regionale dei pompieri, l'istituzione di una commissione medica, composta dai sanitari del corpo nazionale dei vigili del fuoco, per acquisire ogni possibile dato e approfondire il problema.

Secondo i dati diffusi dal sindacato, si sono contati dal 1986 ad oggi più di 12 casi di decesso tra i lavoratori che hanno prestato servizio sull'isola connessi a tumori o malattie cardiache.