"Disabile pendolare rischia la vita per prendere il bus": la denuncia del Codacons

"Costretto a mettere a rischio la propria vita per fruire di un servizio pubblico". Al centro di questa vicenda denunciata dal Codacons è un disabile residente nella zona a monte di San Leone. Qui, tra via Cavaleri Magazzeni e l'incrocio con via dei Borboni (già pericoloso per le auto) l'uomo attende a bordo carreggiata l'autobus. Questo perché la fermata è proprio filo con la carreggiata ed è, tra l'altro, invasa da canneti e sterpaglie.

"Vorremmo sapere - dice il coordinatore del dipartimento trasparenza enti locali di Codacons Giuseppe Di Rosa - a cosa servono i milioni di euro che pagano i cittadini agrigentini avendo la certezza che 15 unità adibite come da contratto allo scerbamento della città, non hanno certamente effettuato un solo giorno di quel servizio".