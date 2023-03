Frodi informatiche, ecco come evitarle: i consigli di Poste Italiane

Si moltiplicano le notizie di casi di furti di identità e truffe informatiche che costano carissime ai cittadini che, magari, hanno ricevuto mail o messaggi che alla fine però erano solo un "amo" lanciato da hacker e truffatori.

Ci sono però dei consigli pratici che si possono attuare e che Poste Italiane raccomanda di applicare quando si opera con il proprio conto on line.

Secondo una guida da parte della società che si occupa del sistema postale, innanzitutto non bisogna rispondere mai a e-mail, sms, chiamate o chat da call center in cui ti vengono chiesti i codici personali (utenza, password, codici di sicurezza, dati delle carte di pagamento).

Bisogna inoltre controllare sempre l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla: bisogna infatti controllare che il mittente sia realmente chi dice di essere e non qualcuno che si finge qualcun altro (ad esempio controllare come è scritto l'indirizzo e-mail del mittente). Non bisogna inoltre scaricare gli allegati delle e-mail sospette se prima non si è verificato che il mittente sia noto o ufficiale. Ovviamente, niente click sul link contenuto nelle e-mail sospette.

E se accade per sbaglio? Mai autenticarsi sul sito falso, chiudere subito il web browser e segnalare a Poste Italiane eventuali e-mail di phishing inoltrandole all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it.

La mail vanno immediatamente dopo cestinate e cancellale anche dal cestino. Si può inoltre digitare direttamente l’indirizzo Internet https://www.poste.it/ nella barra degli indirizzi del web browser per visitare il sito di Poste Italiane; si potrà utilizzare l’app per usufruire anche del servizio gratuito di push notification ed essere informato in tempo reale sulle operazioni di pagamento effettuate con il conto corrente e le carte di pagamento.

In alternativa i clienti Poste possono attivare il servizio di notifica tramite sms sul cellulare. Per ulteriori informazioni sul servizio consulta i fogli informativi nella sezione trasparenza bancaria del sito Poste.it.