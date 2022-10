Truffe informatiche e addebiti su conto e postepay, i consigli di Poste Italiane per non cascarci

Poche e semplici regole per evitare spiacevoli sorprese ai cittadini quando operano online con il proprio conto. Poste Italiane mette in guardia gli utenti della provincia di Agrigento.

"Poste Italiane S.p.A. e PostePay S.p.A. - ricorda l'azienda con una nota - non chiedono mai i tuoi dati riservati (utenza, password, codici di sicurezza per eseguire una transazione, ad esempio codice OTP-One Time Password ricevuto via sms) in nessuna modalità (e-mail, sms, chat di social network, operatori di call center) e per nessuna finalità. Se qualcuno, anche presentandosi come un operatore di Poste Italiane S.p.A. o PostePay S.p.A., ti dovesse chiedere tali informazioni - aggiunge l'Azienda -, puoi essere sicuro che si tratta di un tentativo di frode, quindi non fornirle a nessuno".

Poste Italiane, inoltre, ricorda sempre di controllare l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla. "Verifica che il mittente sia realmente chi dice di essere e non qualcuno che si finge qualcun altro (ad esempio controlla come è scritto l'indirizzo e-mail da cui ti è arrivata). Non scaricare gli allegati delle e-mail sospette prima di aver verificato che il mittente sia noto o ufficiale".

E poi ancora: "Non cliccare sul link contenuto nelle e-mail sospette; se per errore dovesse accadere, non autenticarti sul sito falso, chiudi subito il web browser. Segnala a Poste Italiane eventuali e-mail di phishing inoltrandole all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it. Immediatamente dopo cestinale e cancellale anche dal cestino".