Compravendita di finti posti di lavoro, i carabinieri alle potenziali vittime: ”Denunciate questi reati”

“Nessuno dovrebbe pagare per avere un lavoro, ma dovrebbe avere le qualità per essere assunto, quindi se qualcuno si presenta e promette un impiego dietro compenso, è comunque un malfattore perché o sta millantando credito oppure sta facendo qualcosa di illegale e quindi non bisogna dargli retta ma denunciarlo. E’ un reato particolarmente odioso che va a colpire le fasce più deboli in questo momento di particolare sofferenza determinata anche dall’emergenza sanitaria e sociale che stiamo vivendo”.

"Facevano credere di poter fare assumere alle Poste", truffati 6 aspiranti lavoratori: 3 arresti

Questo dai microfoni di AgrigentoNotizie è l’appello lanciato dal tenente colonnello Roberto Vergato, che guida la compagnia dei carabinieri di Sciacca, a margine della conferenza che, nella caserma Biagio Pistone di Agrigento, è servita per illustrare i dettagli dell’operazione interforze volta al contrasto di truffe legate alla compravendita fittizia di posti di lavoro alle poste. L’ufficiale dell’Arma si è dunque rivolto alle potenziali vittime di questi raggiri, invitandoli a stare attenti alle truffe e a denunciare sempre questi episodi.