Falsi infortuni sul lavoro per truffare l'Inail, ultime arringhe prima della sentenza per 17 imputati

Il 24 gennaio, dopo le ultime arringhe difensive, i giudici della Corte di appello di Palermo emetteranno la sentenza. E' giunto all'epilogo il processo a carico di 17 imputati della maxi-inchiesta Demetra che ipotizza un giro di falsi infortuni sul lavoro in aziende fittizie, create solo sulla carta per sfornare finti dipendenti e simulare incidenti facendo poi pagare il conto all'Inail con le indennità.

Il sostituto procuratore generale, in precedenza, ha chiesto la conferma della condanna per i 17 imputati riconosciuti colpevoli in primo grado.

Per altri 35 imputati il decorso del tempo è arrivato in soccorso facendo prescrivere tutti i reati prima dell'epilogo del processo.

L'operazione dei carabinieri è scattata il 28 giugno del 2013. In carcere, allora, erano finiti il consulente del lavoro Giorgio Lo Presti, 67 anni, di Porto Empedocle, e l’assicuratore Giuseppe Vincenzo Terrazzino, 57 anni, di Raffadali, ex consigliere provinciale. Arresti domiciliari per Salvatore Borsellino, 40 anni e Giuseppe Gangarossa, 45 anni, ritenuti componenti della banda, per il medico dell’Inail Salvatore Conti, 64 anni, di Agrigento; e Salvatore Russo, 44 anni, radiologo di Aragona.

La pena più alta - 7 anni di reclusione - è stata inflitta a Terrazzino: 6 anni e 10 mesi a Lo Presti; 6 anni e 8 mesi a Conti; 5 anni e 6 mesi a Russo; 3 anni e 10 mesi a un altro presunto componente della banda di truffatori ovvero Fabrizio Santamaria, 39 anni, di Siculiana, accusato di avere fatto da prestanome nella creazione di un'azienda; 3 anni e 6 mesi a Giuseppe Gangarossa, 46 anni, di Porto Empedocle, accusato di avere gestito alcune aziende "fantasma"; 3 anni a Salvatore Tortorici, 33 anni, di Porto Empedocle, anche lui accusato di essere un prestanome della banda.

E poi ancora: 3 anni e 8 mesi a Giacomo Giuca, 31 anni, di Porto Empedocle, definito dagli inquirenti un'altra "testa di legno consapevole" delle tante finte imprese create dal nulla per alimentare la truffa; 1 anno e 8 mesi a Carmelo Colombo, 46 anni, di Porto Empedocle, presunto "falso" dipendente di un'azienda; stessa pena per Giovanni Salemi, 42 anni, di Porto Empedocle, altro imputato al quale si contesta di essersi prestato a fare da falso dipendente.

Un anno e 6 mesi di reclusione ad altri sette imputati: Jessica Giglio, Ruben Angelo Arrigo, Michele Baldarelli, Aymen Merdassi, Francesco Di Grado, Cristian Giardino ed Ernesto Lo Presti; tutti presunti falsi dipendenti.

Tutto sarebbe ruotato attorno ad alcune aziende fantasma (la più grossa sarebbe stata la “Demetra”, riconducibile a Lo Presti) attraverso le quali, sostiene l'accusa, si mettevano in piedi rapporti di lavoro fittizi che servivano poi per ottenere consistenti indennità di disoccupazione oppure indennizzi da infortuni che venivano simulati con la compiacenza di medici infedeli.

I soli condannati in primo grado hanno impugnato il verdetto.