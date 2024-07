Dagli sms-trappola ai finti carabinieri: i truffatori continuano a colpire in tutta la provincia

I truffatori mettono le mani sulla provincia agrigentina. Altri due episodi si sono consumati questa volta a Licata dove due coppie di anziani sono state raggirate con il solito trucco del finto carabiniere. Anzi, i militari dell’Arma fasulli che si sono presentati alla porta delle ignare vittime erano in due. La storiella, che fino ad oggi è risultata convincente ed efficace, è sempre la stessa: “Vostro figlio ha avuto un grave incidente. Sta bene ma al momento non può comunicare con voi. C’è un problema: la colpa dell’incidente è tutta sua e necessita urgentemente di denaro contante per non finire nei guai”.

Così, anche in questo caso, i risparmi dei due anziani sono stati polverizzati in un attimo. Nei giorni scorsi si sono verificati fatti del tutto analoghi che hanno visto protagonisti soggetti che si sono spacciati anche per impiegati di aziende che forniscono energia elettrica e gas o addirittura avvocati. Ed oltre ai contanti, spesso, le vittime hanno consegnato anche gioielli.

Ma non sono soltanto le truffe “in presenza” a proliferare nel territorio. Sui telefonini di centinaia di persone, infatti, negli ultimi 3 giorni si è registrato un vero e proprio boom di sms-trappola inviati da ignoti che si firmano come Nexi, ovvero una delle più importanti ed affidabili aziende italiane che offrono servizi ed infrastrutture per il pagamento digitale per banche, aziende, istituzioni e pubblica amministrazione. Questi messaggi, naturalmente, non hanno nulla a che vedere con la Nexi.

Dall’altra parte del telefono ci sono infatti individui senza scrupoli che inviano ad un campione di potenziali vittime, nella speranza che si tratti di persone non giovani e non particolarmente smaliziate nel difendersi dalle frodi on line, una serie di messaggi di avviso particolarmente allarmistici chiedendo di fornire dati bancari e altre informazioni sensibili.

Nella maggior parte dei casi negli sms c’è scritto che è in corso un pagamento sospetto, dal proprio conto o dalla propria carta di credito, con cifre che vanno dai 1.500 ai 1.800 euro. Va detto che spesso il testo del messaggio è scritto in un italiano non proprio corretto e questo dovrebbe essere giù un valido motivo per dubitare. Ma non tutti, a quanto pare, si soffermano su questo importante particolare.

“Il pagamento sospetto - viene indicato nel messaggio - non è riconosciuto da Nexi”. In buona sostanza si tenta di far credere al destinatario di essere rimasto vittima di una transazione non autorizzata. Come dire che il truffatore utilizza la truffa come strumento d’inganno.

In coda al messaggio c’è poi un link che, se cliccato, riconduce ad una pagina phishing che replica perfettamente l'accesso alla piattaforma Nexi. Vengono chiesti dati sensibili come username, password e il numero di telefono. Va ricordato che proprio il numero di telefono, in realtà, non viene mai chiesto se si utilizza l’app ufficiale di Nexi e non quella farlocca. Successivamente i truffatori entrano in possesso dei dati personali e si mettono in contatto telefonico con la vittima fingendosi operatori autorizzati. Con grande capacità persuasiva e con alte probabilità riescono a convincere l’interlocutore a trasferire i soldi da un conto ad un altro per precauzione. A quel punto la truffa è andata “a buon fine” e alla vittima non rimane altro che leccarsi le ferite.

