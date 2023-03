La truffa delle pietre preziose vendute per strada: cancellate tre condanne

Il finto cittadino spagnolo, il falso orefice che attesta la qualità delle pietre preziose e l'intermediario: il "gioco" sarebbe valso una truffa di 3.500 euro ai danni di un anziano canicattinese che andò a prelevare i soldi dal libretto della banca per darli agli impostori.

La Corte di appello di Palermo, tuttavia, dopo un'iniziale condanna a un anno di reclusione decisa in primo grado, ha assolto i tre imputati "per non avere commesso il fatto". Con le motivazioni, che saranno depositate entro 90 giorni, si comprenderà se il proscioglimento scaturisce dalla mancata certezza della loro identificazione, fatta dalla presunta vittima dopo che sono state esaminate le telecamere di una banca che li aveva immortalati.

I giudici, quindi, hanno riformato la sentenza e cancellato la condanna a un anno, per l'accusa di truffa, nei confronti di Giovanni Grillo, 57 anni, Attilio Immesi, 61 anni e Nicolò Mazzucco, 73 anni, tutti palermitani.

La Corte ha accolto il ricorso della difesa, affidata agli avvocati Pasquale Tarallo e Vitale Giambruno, e ha ritenuto l'estraneità degli imputati alle accuse. La vittima è un 74enne di Canicattì che ha raccontato di avere visto per strada un finto cittadino spagnolo (ritenuto in un primo momento Grillo) che si era presentato dicendo di essere alla ricerca di un orefice a cui vendere delle pietre preziose. Immesi, quindi, sarebbe stato un passante casuale che avrebbe fatto da intermediario con l'orefice (Mazzucco) che confermò l'autenticità dei diamanti che l'anziano volle acquistare, prendendo i soldi dalla banca mentre i tre impostori attendevano all'esterno, allettato dalla cifra di 3.500 euro che, a detta del finto orefice, sarebbe stata molto conveniente visto che il valore era di 15mila euro.