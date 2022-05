Viola il foglio di via obbligatorio per "truffa dello specchietto", denunciato

Ad Agrigento non avrebbe potuto rimettere piede per tre anni. Era stato “colpito” da un foglio di via obbligatorio – emesso dal questore Rosa Maria Iraci – perché ritenuto responsabile di più “truffe dello specchietto”. Di quel provvedimento, il trentenne di Castrofilippo se n’è però infischiato ed è tornato appunto nella città dei Templi. Credeva verosimilmente di passare inosservato. Non è stato però così perché i poliziotti della sezione Volanti della Questura non soltanto si sono accorti che si aggirava per le strade del capoluogo, ma sono riusciti anche a fermarlo e a controllarlo.

Avuta, appunto, la certezza che il trentenne di Castrofilippo era ancora impossibilitato, se non preventivamente e legittimamente autorizzato, a rimettere piede ad Agrigento, è scattata a suo carico una denuncia alla Procura della Repubblica. Anche questo risultato non è altro che il frutto del meticoloso e capillare controllo del territorio, nonché della conoscenza diretta di alcuni soggetti ritenuti pericolosi, dei poliziotti della sezione Volanti.