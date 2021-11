Operazione “Multilevel”, appello dei carabinieri: “Denunciate le offerte di lavoro a pagamento”

Hanno fatto leva sul disagio sociale e con la promessa di un posto di lavoro in una presunta base militare di Punta Bianca avevano conquistato la fiducia delle vittime della truffa, malcapitati che messi a conoscenza del raggiro in cui erano incappati in alcuni casi avrebbero anche dubitato dei carabinieri che li avevano avvisati.

Questo è uno degli aspetti che è emerso durante la conferenza che al comando provinciale dell'arma di Agrigento è servita per illustrare i dettagli dell'operazione “Multilevel” che ha scoperto un'associazione per delinquere finalizzata alla truffa. I promoter erano due noti imprenditori di Canicattì che millantando conoscenze nelle alte sfere militari, con documentazioni palesemente false, avevano creato una vera è propria catena di Sant'Antonio dove sono finiti non solo giovani disoccupati in cerca di un lavoro ma anche imprenditori e medici che, dietro il pagamento di una somma di denaro, avrebbero avuto l'opportunità di un'occupazione nella base militare immaginaria.

Dalle indagini è emerso il numero elevato delle vittime che sono state 160, i carabinieri però non escludono che questo numero possa ulteriormente crescere.

“Stiamo verificando – dice dai microfoni di AgrigentoNotizie il capitano Luigi Pacifico, comandante della compagnia di Canicattì – quanto esteso sia il contagio di questa truffa sul territorio della provincia di Agrigento ma anche su Caltanissetta e Palermo. Raggiro che è stato messo in atto con la proposta ai truffati di diventare a loro volta reclutatori di altre persone da portare nell'ambito del progetto”.

Dalla caserma Biagio Pistone, il comandante dei carabinieri di Canicattì ha lanciato un appello: "Se qualcuno vi offre del lavoro in cambio di denaro, non esitate a denunciare".