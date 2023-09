“Si fingevano impiegata del Comune e direttore di Banca per truffare la parrocchia”: condannati

Lei si sarebbe spacciata per un’impiegata del Comune di Sciacca, lui per il direttore della Banca Prossima di Agrigento. Insieme avrebbero portato a termine una truffa ai danni della parrocchia della basilica di San Calogero, a Sciacca, inducendo in errore il funzionario della chiesa facendogli credere che la giunta comunale avesse deliberato un contributo in denaro. Per questo avrebbero ottenuto una ricarica Postepay da 2mila euro. Entrambi sono stati condannati dal giudice monocratico del tribunale di Sciacca Paolo Gabriele Bono.

Otto mesi di reclusione e 600 euro di multa per Carmelo Russo, 55 anni di Riesi, e 5 mesi e 10 giorni con 400 euro di multa per Emanuela Lopez, 49enne di Taranto. Entrambi gli imputati dovranno anche sostenere le spese processuali. I fatti contestati risalgono al dicembre del 2018.