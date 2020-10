Società create per truffare l'Inps, riparte il processo: depone commercialista

Ha deposto un commercialista che ha confermato come i rapporti di lavoro nelle coop fossero fittizi. La finalità sarebbe stata far risultare le assunzioni dei braccianti per incassare, una volta terminati i finti rapporti di lavoro, le indennità di disoccupazione, i contributi pensionistici e perfino i contributi per malattia. E' ripreso ieri - a distanza di 3 anni e mezzo dai rinvii a giudizio - il processo sulla presunta organizzazione che, sostiene l'accusa, "fabbricava" aziende che operavano nel settore agricolo. Il processo è in corso davanti ai giudici della seconda sezione penale presieduta da Wilma Angela Mazzara.

L’indagine della Guardia di Finanza che ha passato al setaccio l’attività, in realtà ritenuta inesistente, di alcune società ha portato a 63 rinvii a giudizio. I reati contestati sono l’associazione a delinquere, il falso e la truffa. I fatti risalgono al periodo compreso fra il 2010 e il 2013. Sono in particolare due – la “Angelina” e la “Verona” – le società fantasma che sarebbero state messe in piedi. I presunti componenti dell’organizzazione (il vincolo associativo, comunque, non è contestato a tutti) avrebbero poi pure creato delle aziende agricole individuali per la fittizia assunzione dei braccianti agricoli.