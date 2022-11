"Truffa in concorso", deve scontare 7 mesi: disoccupata arrestata e messa ai domiciliari

“Truffa in concorso”. E’ per questo reato che una disoccupata quarantaseienne di Favara è stata condannata ed arrestata dai carabinieri della tenenza. La donna deve scontare sette mesi di reclusione in quanto, appunto, ritenuta responsabile della truffa messa a segno, in concorso, il 28 dicembre del 2006 a Favara. L’ordinanza di carcerazione è stata emessa dall’ufficio di Sorveglianza di Agrigento e i militari dell’Arma della tenenza di Favara hanno rintracciato la donna e l’hanno arrestata, ponendola, così per come era stato disposto, ai domiciliari.

La favarese era rimasta coinvolta anche in un’altra inchiesta: una estorsione, a più riprese, di 250 mila euro all’impiegato infedele delle Poste: un sessantenne che, grazie ad una serie di raggiri, si sarebbe appropriato di un totale di 573 mila euro. A fare luce su quanto è accaduto - a partire dal 2011 e fino al dicembre del 2017 - a Favara sono stati i carabinieri della tenenza cittadina in collaborazione della Guardia di finanza.