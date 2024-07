"Non raggirarono anziana per sottrarle case, soldi e polizze": due assoluzioni

Assoluzione dall'accusa di truffa aggravata e circonvenzione di incapaci: il giudice monocratico Michele Dubini ha prosciolto, "perché il fatto non sussiste", due imputati dall'accusa di avere raggirato un'anziana sottraendole denaro, titoli finanziari e persino una casa.

I familiari avevano denunciato, in particolare, che la donna, qualche mese prima che morisse, era stata indotta a disporre per testamento pubblico, in favore di uno degli imputati, lasciti in danaro, polizze assicurative e libretto a risparmio per oltre duecentomila euro ed effettuare la donazione della propria casa, in zona di pregio ad Agrigento, in favore dell'altro.

La vicenda, quindi, è approdata in aula per il processo e la difesa, affidata all'avvocato Arnaldo Faro, con un'indagine ha fatto emergere la capacità di intendere della anziana signora e per l’altro il rapporto filiale che si era instaurato con i due imputati.

Il dibattimento, in seguito, ha fatto emergere l'estraneità alle accuse tanto che lo stesso pubblico ministero, a conclusione della requisitoria, aveva chiesto l'assoluzione. Il difensore dei familiari dell'anziana, l'avvocato Giuseppe Sodano, si era, invece, opposto chiedendo la condanna.