"Trovato per strada con 40 grammi di hashish", arrestato disoccupato ventottenne

E’ stato controllato nei pressi della fermata dell’autobus di linea, della tratta Palermo-Cianciana, e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 40 grammi di hashish. E’ per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che un ventottenne di San Biagio Platani è stato arrestato, in flagranza di reato, dai carabinieri. Militari dell’Arma, della stazione di San Biagio Platani che, coadiuvati dai colleghi di Bivona, verosimilmente tenevano d’occhio, e forse pure da un po’ di tempo, il giovane.

Il disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, risultava essere sottoposto a lavori di pubblica utilità proprio per reati analoghi. L’altro giorno, in tarda serata, quando i carabinieri di San Biagio Platani lo hanno visto, a piedi, lungo le strade di Alessandria della Rocca, probabilmente insospettendosi ulteriormente, hanno deciso di entrare in azione. E lo hanno fatto appunto con il supporto dei colleghi della stazione di Bivona. Il ventottenne è stato quindi bloccato e sottoposto a perquisizione, mentre si trovava nei pressi della fermata dell’autobus di linea della tratta Palermo-Cianciana. L’ispezione ha avuto esito positivo perché – stando appunto all’accusa – il disoccupato residente a San Biagio Platani è stato trovato in possesso di 40 grammi di sostanza stupefacente. Hashish che è stato, naturalmente, subito posto sotto sequestro e che verrà sottoposto, come sempre avviene quando si sequestra droga, ad analisi. La presenza sul territorio, sistematica e capillare, dei carabinieri fa sì che vi sia prevenzione e repressione di ogni tipo di reato, ma determina anche che eventuali, possibili, sospetti vengano confermati. Questo è quello che è, di fatto, accaduto nella piccola Alessandria della Rocca.