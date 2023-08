Trovato morto in casa dopo almeno 10 giorni dal decesso, tragedia a Menfi

Sarebbe morto per un malore, da almeno 10 o 12 giorni, Calogero Fratantoni, un 66enne di Menfi ritrovato senza vita nella sua abitazione in via Blandina a Menfi. I carabinieri, con l'aiuto dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta d'ingresso, hanno ritrovato il cadavere. Da giorni l'uomo, che viveva da solo, non si vedeva più in giro. E' stato il sindaco Vito Clemente a rivolgersi ai militari dell'Arma e a chiedere un loro intervento.