"Trovato con 4 involucri di cocaina", nei guai bracciante agricolo di 31 anni

E' stato trovato in possesso di 4 involucri di cellophane con all'interno cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi. Ma anche di un bilancino di precisione, di un cucchiaio di metallo sporco di polvere bianca e tre pezzetti di carta stagnola, verosimilmente usata per confezionare dosi di stupefacente. E' per l'ipotesi di reato di detenzione di droga ai fini di spaccio che è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, un bracciante agricolo trentunenne di Grotte,



Il giovane è incappato in un posto di controllo effettuato dai carabinieri di Grotte. E' stato sottoposto a perquisizione personale, poi estesa anche al domicilio. Durante le perquisizioni i militari dell'Arma hanno ritrovato, e sequestrato, lo stupefacente, materiale per il taglio e l'uso della sostanza. A carico del bracciante è stata, appunto, formalizzata la denuncia alla Procura.