"Trovato con 160 grammi di cocaina, si scaglia contro i poliziotti": arrestato 46enne

Resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E' per queste ipotesi di reato che i poliziotti del commissariato di Licata - coordinati dal vice questore Cesare Castelli - hanno arrestato, ieri sera, il quarantaseienne Massimno Tilocca.

L'uomo, durante un controllo - che a quanto pare non avrebbe affatto gradito - sarebbe stato trovato in possesso, stando all'accusa formalizzata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, di circa 160 grammi di cocaina, di un bilancino e soldi. Pare che durante il controllo, il licatese - che ha già nominato quale suo difensore di fiducia l'avvocato Gaspare Lombardo - si sia scagliato anche contro cinque poliziotti.

"Nel tardo pomeriggio di ieri, i poliziotti, a seguito di segnalazione, sono intervenuti in un distributore di carburanti dove, poco prima, due persone con volto travisato ed a bordo di un motociclo avevano tentato una rapina a mano armata. Dalla visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, installato nella stazione di servizio, gli agenti hanno notato una certa somiglianza di uno dei rapinatori con l’odierno arrestato, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con prescrizioni di permanenza a casa nello ore serali e notturne - ha ricostruito la Questura di Agrigento - . I poliziotti si sono recati nell’abitazione del licatese e hanno effettuato una puntigliosa perquisizione. Dirigendosi velocemente verso il bagno dell’abitazione, cercava di barricarsi al suo interno, nel tentativo di disfarsi di un involucro in plastica che nascondeva nella parti intime, gettandolo all’interno del water e cercando contestualmente di scaricare lo sciacquone - ha proseguito la Questura - . L'operazione non veniva portata a compimento grazie al tempestivo intervento dei poliziotti che riuscivano a bloccare il soggetto ed a recuperare l'involucro che, al suo interno, conteneva diverse palline, in cellophane trasparente termosaldate, di sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di 166 grammi".

Le ulteriori ricerche, estese all’abitazione, permettevano di rinvenire, occultate, un bilancino di precisione e altri vari oggetti utilizzati verosimilmente per il confezionamento delle dosi, ritenute destinate allo spaccio, di sostanze stupefacenti nonché banconote di diverso taglio, per 1.600 euro, denaro probabilmente riconducibile ai proventi dell’attività illecita di spaccio.

Dopo le formalità di rito dell'arresto, il quarantaseinne è stato portato alla casa circondariale "Pasquale Di Lorenzo" di Agrigento.

(Aggiornato alle ore 18,03)