Migranti: troppi minori non accompagnati a Villa Sikania, servono trasferimenti o materassi

Sono 52 i minori non accompagnati che, dopo il trasferimento da Lampedusa e lo sbarco a Porto Empedocle (Agrigento), sono stati trasferiti, per non farli andare nella tensostruttura del porto, a Villa Sikania a Siculiana dove ieri sera c'erano 170 minori. A questi, in mattinata, si sono aggiunti anche i 30 che sono stati appena spostati. Un numero, 200, troppo elevato per essere gestito al meglio dalla struttura d'accoglienza di Siculiana, tant'è che il responsabile, Domenico Giglio, ha chiesto alla Prefettura di Agrigento che l'ufficio Minori tenti di affidarne quanti più possibile ad altre comunità, in modo da rientrare nel limite di 150.

Qualora non dovessero essere trovati posti disponibili nell'Agrigentino, sempre da Villa Sikania è stata chiesta la fornitura di una cinquantina di materassi per affrontare e tamponare l'emergenza posti.