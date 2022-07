Trofeo podistico estate riberese: ecco come cambia la viabilità a Seccagrande

Domenica si svolgerà, a Seccagrande, frazione balneare di Ribera, la gara podistica nazionale. Cambia - secondo quanto disposto con ordinanza della polizia municipale - la circolazione stradale. Ecco come: saranno chiuse al transito veicolare, a partire dalle ore 7 e fino alle 11, le vie interessate dal percorso: lungomare Gagarin, via Caravaggio, via Cimabue, via Da Vinci, via Tiziano e via Sanzio. Previsto inoltre il divieto di sosta e la rimozione forzata per tutti i mezzi, nei tratti di strada interessati dalla gara.

Fino al 4 settembre, resta in vigore la zona a traffico limitato sul lungomare Gagarin di Seccagrande con i seguenti orari:

dalla domenica a giovedì dalle 21.30 all'una;

venerdì e sabato dalle 21.30 alle due;

domenica 14 e lunedì 15 agosto dalle ore 21.30 alle tre.

Gli abitanti, residenti o domiciliati all’interno della Ztl devono richiedere il pass al comando di polizia municipale, in via Brunelleschi 2, ed esporlo sul parabrezza dell’autoveicolo.