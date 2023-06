Trofeo automobilistico dedicato a mafioso: il Tar conferma il Daspo per gli organizzatori

Hanno dedicato un trofeo di rally alla memoria di un pilota che era però anche un esponente mafioso deceduto in un agguato: il Tar conferma il daspo disposto dalla Questura di Agrigento a carico degli organizzatori.

I fatti sono tutti coperti da omissis, ma tempi e dettagli riportano alla vicenda un solo possibile fatto: era il 2014 quando, nel contesto del Fabaria Rally, venne dedicata una coppa a "Milcar", storico pilota favarese che però era al secolo Carmelo Milioti, esponente di spicco della mafia favarese ammazzato nell'agosto del 2003 all'interno di una sala da barba, in pieno giorno, con un colpo di fucile alla testa.

Un fatto che suscitò grande scalpore, nonostante i tentativi di ridurre la portata della vicenda (i figli, incensurati e amanti del rally, precisarono che l’istituzione del trofeo era diretto alla “memoria e al ricordo dell’uomo, nonché papà, sportivo”) che, appunto, fece scattare i daspo per alcuni dei promotori della rassegna motociclistica (che pure presero le distanze dal premio e dichiararono che lo stesso non era inserito tra le iniziative ufficiali). Un divieto della durata di 4 anni a partecipare, su tutto il territorio nazionale, ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive motoristiche. Un daspo che nelle more della giustizia amministrativa si è esaurito ma che, per il Tar aveva regione di esistere.

Ad emetterlo era stato il questore dell'epoca, rilevando che “i comportamenti assunti dagli organizzatori ovvero l’istituzione, all’interno di una pubblica manifestazione sportiva, di un trofeo dedicato ad un noto appartenente alla -OMISSIS-, hanno dato origine a comportamenti pericolosi per la sicurezza pubblica da parte di soggetti facilmente influenzabili della sfrontatezza del gesto di sfida alle istituzioni”.

Una linea che i legali degli organizzatori respinsero, sostenendo tra le altre cose "l’insussistenza dei fatti allo stesso addebitati sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Infatti, secondo la ricostruzione del ricorrente, l’istituzione del premio non avrebbe fatto parte ne? 'formale ne? sostanziale dell’ufficialita? della gara sportiva'. Ad ogni modo, tale vicenda non sarebbe stata rilevante ai fini della adozione del daspo, mancando il requisito della specifica istigazione alla violenza".

Per il Tar, invece, la Questura ha svolto "una completa ed approfondita istruttoria in ordine ai fatti contestati dandone compiutamente contezza nel corpus del provvedimento. Infatti, per cio? che attiene alla istituzione del trofeo -OMISSIS-, la questura intimata richiama espressamente la nota del Comando dei Carabinieri di -OMISSIS- rilevando, inoltre, che l’assegnazione dello stesso trofeo fosse stata oggetto di pubblicizzazione nell’ambito del sito ufficiale dell’organizzazione automobilistica. Cio? e? emerso anche a seguito dell’obiettiva rilevanza mediatica che la vicenda de qua ha assunto in ragione dell’intervento di un programma televisivo avente portata nazionale". Il riferimento, nel dettaglio, è a Striscia la notizia.

Secondo i giudici, inoltre, la Questura "ha al riguardo argomentato dettagliatamente la scelta di irrogare la misura del daspo nei confronti dei soggetti aventi un ruolo direttivo nella societa? organizzatrice in ragione della riconducibilita? agli stessi della istituzione del premio" e appare "inverosimile la ricostruzione fattuale prospettata dal ricorrente e palesemente confliggente con i dati emersi nel corso dell’istruttoria amministrativa e desumibili dal contenuto del provvedimento impugnato".