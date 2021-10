"Bancarotta preferenziale in concorso", Riesame: no all'arresto di Moncada

Rigettato l'appello della Procura della Repubblica di Agrigento. I pm chiedevano l'arresto dell'imprenditore Totò Moncada, ma il tribunale della Libertà ha detto "no" all'applicazione della misura cautelare. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia.

Lo scorso 10 settembre, il tribunale del Riesame - presidente Alfonso Malato e giudici: Giuseppa Zampino e Iacopo Mazzullo - aveva rigettato la richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip fino a 6.464.129,32 euro nei confronti delle società "M Rinnovabili srl" e "Moncada Energy group srl", entrambe riconducibili all'imprenditore agrigentino Salvatore Moncada di 58 anni. A dare esecuzione - era la fine dello scorso luglio - al decreto emesso dal gip del tribunale di Agrigento, Luisa Turco, era stata, su delega del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, la Guardia di finanza.

La replica della Moncada Energy Group

Nella giornata di ieri, il Tribunale della Libertà di Palermo ha ritenuto non fondato l’appello proposto dal

Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Agrigento, Dott. Gianluca Caputo, avverso la decisione del G.I.P. di Agrigento Dott.ssa Luisa Turco, con la quale erano state ritenute non ricorrenti le esigenze

cautelari sottese all’applicazione della misura personale richiesta nei confronti di Salvatore Moncada e del

Rag. Calogero Volpe, rispettivamente amministratore e direttore amministrativo della Moncada Energy

Group.

Il provvedimento cautelare era stato richiesto dal Dott. Gianluca Caputo nell’ambito dell’indagine relativa ad una presunta bancarotta preferenziale, per fatti risalenti al lontano triennio 2011/2013, ipoteticamente

commessa nella gestione della Moncada Solar Equipment.

Peraltro, la procedura concorsuale della Moncada Solar Equipment è stata definita con un concordato

depositato dalla stessa Moncada Energy Group ed omologato dal Tribunale di Agrigento, mediante il quale

tutti i creditori privilegiati sono stati soddisfatti al cento per cento; mentre, il 75 per cento dei residui crediti

erano vantati, in ogni caso, da società facenti parte dello stesso Gruppo Moncada.

Con tale provvedimento quindi, il Tribunale della Libertà di Palermo ha del tutto escluso l’attualità e la

concretezza delle esigenze cautelari ipotizzate dalla Procura della Repubblica di Agrigento a carico di

Moncada Salvatore e Volpe Calogero.

(aggiornato alle 10.47)