Blitz antimafia "Opuntia", scintille al processo in Corte d'appello

Operazione antimafia "Opuntia", scintille al processo d'appello. Come fa sapere l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, la difesa di Matteo Mistretta, 34 anni, già condannato a 13 anni di reclusione in primo grado, ha chiesto la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per ascoltare il collaboratore di giustizia Vito Bucceri del quale sostiene l'inattendibilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La Corte d'appello deciderà nell'udienza del prossimo 12 novembre. In quell'occasione dovrebbe pronunciarsi anche su una richiesta, avanzata dalla difesa del menfitano Tommaso Gulotta sull'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche perchè realizzate da una società esterna e non con i server della Procura.