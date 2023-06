Ferie non godute da parte di dirigente medico, l'Asp condannata a versare oltre 51mila euro

Ferie non godute e non trasformate in denaro, l'azienda sanitaria provinciale condannata a risarcire con oltre 50mila euro un proprio dipendente.

L'uomo, S.L.B, che dovrebbe (salvo omonimie) aver ricoperto anche il ruolo di direttore sanitario in passato, aveva presentato ricorso chiedendo appunto il pagamento delle ferie non godute "così come risultante dalla busta paga e dai cartellini di presenza ufficiali, con tutte le conseguenze economiche e previdenziali" per un importo complessivo lordo calcolato a metà giugno 2021 di oltre 61.600 euro. A questi si aggiungevano inoltre 10mila euro di richiesta di pagamento per danni non patrimoniali che il dipendente dichiarava di aver subito.

Richieste solo in parte accolte dal Tribunale di Agrigento, che ha condannato l'Asp a risarcire oltre 51.900 euro, oltre interessi legali e spese di giudizio, "a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute e al versamento dei relativi contributi previdenziali".

Una sentenza che comunque l'Azienda non ha accettato, tanto da aver proposto ricorso in appello per azzerare la richiesta risarcitoria.