Trentanovenne ferito alla testa da un colpo di pistola: i carabinieri arrestano il padre

Trentanovenne arriva in ospedale a Licata con una ferita d'arma da fuoco alla testa, i carabinieri dopo una giornata di accertamenti arrestano il padre.

Sono ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda che ha portato i miltari della compagnia di Licata a trarre in arresto il genitore del 39enne giunto questa mattina all'ospedale "San Giacomo d'Altopasso" con una ferita di striscio di pistola alla testa. Quello che è certo, secondo i carabinieri, è che il 67enne sarebbe l'autore del gesto, commesso con una pistola detenuta illegalmente.

I fatti.

I militari sono intervenuti, in seguito alla segnalazione dello sparo nell'abitazione del figlio, che appunto aveva una ferita alla testa che comunque non era di grave entità. L'inchiesta si è subito concentrata sul padre del 39enne, e durante una perquisizione è stata rinvenuta, nascosta sopra l'armadio della camera da letto, una pistola a tamburo calibro 38 special con matricola abrasa.

E' proprio per detenzione abusiva d'arma da fuoco che è scattato l'arresto. L'uomo, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Agrigento così come disposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, in attesa dell’udienza di convalida.