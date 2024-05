Treno Agrigento-Palermo, in vista nuovi disagi: bus sostitutivi fino a settembre

Nuovi disagi in vista per i pendolari che viaggiano sulla linea Agrigento - Palermo. Dalle 8 di lunedì 10 giugno, alle 18 di domenica 8 settembre 2024, infatti, sarà sospesa la circolazione nel tratto tra Agrigento Centrale e Roccapalumba - Alia per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria della stessa linea.

Sono stati quindi cancellati i treni regionali in questo tratto e saranno sostituiti con bus che effettueranno fermata nei piazzali antistanti alle stazioni a eccezione della stazione di Agrigento bassa: qui la fermata sarà in via Piersanti Mattarella tra i numeri civici 74 e 123.

"La sospensione dei treni nel pieno periodo estivo dall' 8 giugno all' 8 settembre che partono da Palermo per raggiungere Agrigento e viceversa - ha dichiarato la coordinatrice di Italia Viva Roberta Lala - comportano notevoli disagi per i pendolari e sicuramente non incentivano i turisti ad arrivare nella città dei tempi. Le corse si fermeranno a Roccapalumba dove si potrà procedere con i bus. In piena estate con le temperature alte tali disservizi si traducono in veri e propri disincentivi per i turisti .

A breve Agrigento sarà capitale italiana della cultura, pertanto i mezzi di trasporto andrebbero potenziati e la programmazione per la manutenzione straordinaria delle ferrovie andrebbe monitorata e programmata nei periodi di bassa stagionalità. E' già difficile raggiungere Agrigento per chi arriva da altre regioni a causa della mancanza di aeroporto e reti autostradali. Cosi come è difficile per i pendolari viaggiare giornalmente imbattendosi in mille disservizi. Che possa una volta per tutte essere potenziata la rete ferroviaria e fare in modo che arrivare nella provincia di Agrigento non diventi un'odissea".