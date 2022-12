Raggiungere la Valle dei Templi con treno e autobus: ecco la nuova proposta

Raggiungere la Valle dei Templi prima in treno e poi con un bus dedicato, incentivando anche il turismo fuori stagione.

A lanciare la novità stamattina a Milano è stato Luigi Corradi, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. Parlando appunto dell'offerta che riguarda il servizio di trasporto regionale, è stato annunciato come nei prossimi mesi sarà attivo il nuovo collegamento intermodale per raggiungere la Valle dei Templi grazie ad un servizio combinato treno+bus frutto della collaborazione tra Trenitalia e Tua Agrigento.

"Sarà possibile raggiungere comodamente la Valle, acquistando in pochi semplici passaggi ed in un’unica soluzione il biglietto per il viaggio a bordo treno e quello per il servizio bus - dice una nota -, scegliendo come destinazione o origine del viaggio la località 'Agrigento Valle dei Templi'".

In realtà andrebbe precisato che una linea ferrata che arriva fin dentro la Valle c'è già, ed è quella che ferma (ma solo con treni storici o iniziative dedicate) a Vulcano e poi a Porto Empedocle centrale.