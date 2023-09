Treno dei templi... senza la Valle: gli enti non si coordinano e i passeggeri rimangono fuori

Salgono sul treno dei Templi convinti di poter, appunto, visitare la Valle, ma si trovano ad osservarla molto, molto da lontano.

A raccontare la disavventura è stata ieri, alla nostra mail, una cittadina nissena che era appunto salita sul treno storico Caltanissetta - Porto Empedocle, chiamato "Treno della Valle dei Templi".

"Il nome - dice - lascia subito immaginare che sarà possibile visitare la meravigliosa Valle. Purtroppo questo è possibile solo sulla carta. A bordo c'è stato detto che anche se sarebbe stata rispettata la fermata di Vulcano, non sarebbe stato possibile scendere perchè la Valle dei templi non è accessibile. Sembra infatti che l'unico sentiero che conduce dalla fermata del treno ai templi sia stato chiuso dal Parco archeologico. L'unica possibilità era proseguire fino a Porto Empedocle e da li prendere un taxi per la Valle".

Fatte le dovute verifiche si è confermato in toto quanto detto dalla donna: la verità dei fatti è che, sebbene sia noto da tempo che quella zona non abbia ad oggi un "padrone", nel senso che è fuori dai percorsi di visita e deve, semmai, essere di volta in volta pulita e resa fruibile, nulla è stato fatto in vista dell'arrivo del treno perché il Parco stesso non sarebbe stato avvisato della necessità di consentire l'accesso ai visitatori. Questo nonostate i treni storici siano oggi gestiti dalla Regione.

Ma resta il problema di fondo: una stazione ferroviaria in piena Valle utilizzabile per un'attività turistica apprezzatissima che però è sostanzialmente un'oasi in mezzo al nulla. Una questione, come evidenziano in una nota da "Ferrovie Kaos", "che non è stata mai realmente affrontata dalle istituzioni preposte. Negli anni passati, quando la nostra associazione si occupava dell’organizzazione dei treni per turisti e studenti, il problema è sempre stato bypassato mediante continue interlocuzioni con il Parco Archeologico, che di volta in volta deve coinvolgere un custode per l’apertura e la chiusura di un cancello che versa in precarie condizioni di manutenzione. Quando l’organizzazione dei treni fa capo ad altri enti (charter privati, enti pubblici, ecc.) e soprattutto si ripetono nel tempo con programmi articolati, si pone il problema dell’accesso alla Valle".

Secondo l'associazione il Parco in realtà sapeva de convogli ma "per ragioni a noi ignote, non è stato possibile disporre l’apertura del famoso cancello, di fatto rendendo impossibile la visita all’area archeologica e generando polemiche e malumori. Chi ha visitato il Giardino della Kolymbethra, ha scavalcato a proprio rischio e pericolo la sede ferroviaria o la recinzione (divelta) del cancello".

Una situazione di "costante incertezza e sostanziale anarchia che scoraggia l’accesso alla valle ai turisti che scelgono il treno per visitarla", dicono ancora da Ferrovie Kaos, che propone alcune soluzioni, come la valorizzazione dell'area del tempio di Vulcano magari affidandola in gestione a terzi (ad esempio il Fai o FS); la creazione di un percorso che permetta di raggiungere la collina dei templi partendo da Vulcano, e l'attivazione di un servizio di biglietteria fisica in previsione dell’arrivo dei treni.