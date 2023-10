"Tredicenne bloccata e baciata in bocca mentre guarda la merce": indagato commerciante

Blocca una ragazzina che stava guardando la merce sugli scaffali, poggiandole le mani sulle spalle, e la bacia in bocca contro la sua volontà: un commerciante bengalese di 58 anni, titolare di un negozio di articoli etnici a San Leone, finisce sotto inchiesta per l'accusa di atti sessuali con minorenne con l'aggravante di averli commessi nei confronti di una minore di 14 anni.

La vicenda, dopo le denunce della ragazzina, è approdata in aula per l'incidente probatorio. La stessa tredicenne, assistita dall'avvocato Giovanni Crosta, ha confermato le accuse in occasione dell'udienza che si è celebrata questa mattina davanti al gip Micaela Raimondo ed è servita a cristallizzare le accuse in vista di un eventuale processo.

L'episodio al centro della vicenda risale allo scorso 6 settembre. La tredicenne ha raccontato di essere stata bloccata per le spalle e baciata contro la sua volontà mentre guardava la merce dagli scaffali.

La polizia, raccolta la denuncia, ha acquisito anche le immagini di videosorveglianza che, tuttavia, immortalano il suo ingresso ma non la scena dei presunti abusi.

La ragazzina, assistita dalla psicologa infantile Daniela Pulci che ha filtrato le domande, ha risposto al pubblico ministero Elenia Manno, al suo stesso legale e alla difesa dell'indagato affidata agli avvocati Davide Casà e Giorgia Parisi. La tredicenne ha confermato le accuse, precisando che era cliente abituale del negozio e ribadendo di essere stata bloccata e baciata contro la sua volontà.