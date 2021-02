Riparata la condotta Tre Sorgenti, finisce un incubo per diversi comuni

L'incubo è finito, almeno fino alla prossima rottura. La gestione commissariale della Girgenti Acque ha annunciato infatti che è stata infatti riparata dall'omonimo consorzio la condotta "Tre sorgenti" che serve, tra gli altri, i comuni di Grotte, Naro, Racalmuto e Castrofilippo.

Una rottura, l'ennesima, che ha provocato un paio di settimane di gravi disservizi per gli utenti, con le comunità che hanno a piuù titolo evidenziato i problemi derivanti dalla carenza di acqua potabile. I problemi, comunque, non si possono dire del tutto finiti, dato che, dice Girgenti Acque, "l’attuale fornitura idrica è notevolmente ridotta rispetto a quella necessaria per permettere un tempestivo ripristino della fornitura ed una consequenziale normalizzazione della distribuzione idrica".