Cinque sbarchi con 136 migranti a Lampedusa, madre e figlio trasferiti al Poliambulatorio

Ore 14. Altri due sbarchi, con 32 migranti in totale, si sono registrati a Lampedusa. Un barchino, con a bordo 19 persone (fra cui 5 donne e 1 minore) scappate da Costa d'Avorio, Mali, Burkina Faso e Guinea è stato agganciato al largo dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera. E la stessa unità di soccorso ha soccorso anche i 13, fra cui 5 donne e 2 minori, originari di Ghana, Guinea, Mali, Gambia, Nigeria. Una mamma e un bambino che stavano male, perché debilitati dal viaggio, in via precauzionale, sono stati portati al Poliambulatorio.

Ore 11,30. Sono 110 i migranti che sono stati imbarcati, lasciandosi alle spalle l'hotspot di contrada Imbriacola, sul traghetto di linea Paolo Veronese che in serata giungerà a Porto Empedocle. Previsto, sempre per la mattinata, anche il trasferimento di 25 tunisini che con un volo charter verranno portati a Potenza per il successivo rimpatrio. Nella struttura di primissima accoglienza di Lampedusa resteranno 613 ospiti.

Ore 9. Sono 104 i migranti che, con 3 diversi barchini, sono giunti fra la scorsa notte e l'alba, a Lampedusa. Tutti sono stati portati all'hotspot dove, al momento, ci sono 748 persone a fronte di 350 posti disponibili.

Sul primo barchino, intercettato a 6 miglia da Capo Ponente, c'erano 13 migranti, fra cui 5 donne, tutti sedicenti in fuga dalla Guinea. Sul secondo, bloccato dalla Guardia costiera, c'erano invece 36 (fra cui 2 donne e 3 minori) siriani, marocchini ed egiziani; mentre sul terzo, intercettato a 23 miglia dalla costa, c'erano 55 bengalesi, marocchini, egiziani e sudanesi.

Ieri, con quattro diversi natanti, erano giunti sull'isola in 115.

(Aggiornato alle ore 14,05)