Incidente mortale sul lavoro: trattore si ribalta e schiaccia agricoltore di 56 anni

Si ribalta il trattore cingolato e l'agricoltore 56enne, P. V., che lo stava utilizzando, per arare i terreni, muore sul colpo. E' accaduto in via Riesi a Licata.

A quanto pare, l'agricoltore è rimasto - stando alle prime, frammentarie, ricostruzioni - schiacciato dal mezzo pesante che sarebbe finito in una cunetta piena d'acqua. Dal comando provinciale dei pompieri di Agrigento è appena partita una gru che dovrà provare a recuperare il trattore.

Sono accorsi, non appena raccolto l'Sos, i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, un'autoambulanza del 118 e i carabinieri. E' anche atterrato un elicottero del 118, ma per il cinquantaseienne - che era stato, nel frattempo, estratto da sotto il mezzo dai pompieri - non c'è stato però nulla da fare.

(In aggiornamento)