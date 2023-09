Agrigento e Sciacca poli d'eccellenza per il trattamento della cataratta: oltre 2400 gli interventi eseguiti

L'Asp di Agrigento è la prima struttura pubblica della regione, in campo oculistico, ad essersi dotata della tecnologia “Femtolaser”, la chirurgia laser assistita che supera le metodiche tradizionali per il trattamento della cataratta e di altre patologie oculari. L'innovativa strumentazione, di cui sono dotati i reparti di oculistica degli ospedali San Giovanni di Dio di Agrigento e San Giovanni Paolo II di Sciacca è al servizio dei pazienti già dallo scorso mese di febbraio, da allora, l'equipe medica coordinata dal direttore Charles Antony Martorana ha eseguito oltre 2400 interventi, con un incremento di oltre il 40 per cento in più di operazioni rispetto al passato.

Questo, secondo quanto detto ai microfoni di Agrigentonotizie, dal primario Martorana, riduce notevolmente i tempi di attesa per le persone che necessitano di questo tipo di intervento agli occhi. Le tecniche laser poi, sempre secondo i medici, hanno una maggiore efficacia sul trattamento delle patologie e riducono anche i tempi di recupero della vista.