Gare d’appalto sul trasporto pubblico locale, la Cgil chiede incontro urgente con le aziende

Il sindacato Filt Cgil, con il segretario locale Francesco Pirrera, ha chiesto un incontro urgente con le aziende operanti nel settore del trasporto pubblico locale in vista delle imminenti gare d’appalto. E’ ancora forte il silenzio - sostiene Pirrera - che attanaglia le aziende del trasporto pubblico riguardo al futuro dei lavoratori operanti nel settore. Pertanto proprio alle aziende, che parteciperanno ai bandi di gara, un piano di progettualità che possa tenere conto delle scelte aziendali in merito ai contratti a termine, ai contratti part time ed ai contratti stagionali.

Non è più accettabile, infatti, l’assenza di programmazione aziendale futura vista la somma pari a 819 milioni di euro che verrà stanziata per le prossime concessioni, come è inaccettabile per i lavoratori vivere di precarietà. In caso di mancato riscontro è intenzione dello scrivente chiedere un’interrogazione all’assessorato territorialmente competente”.