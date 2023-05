Trasporto pubblico urbano, Faisa-Cisal sollecita soluzione definitiva

Faisa-Cisal, il sindacato rappresentante degli autisti e degli operatori del settore, sollecita il Comune di Agrigento a trovare una soluzione definitiva per il trasporto pubblico urbano.

"La gara ad evidenza pubblica per il nuovo operatore di trasporto pubblico - si legge in una nota del segretario provinciale Andrea Gelo - avrebbe dovuto essere avviata già da tempo, ma purtroppo rimane ancora ferma, causando notevoli disagi ai cittadini e ai numerosi visitatori che affollano questa città storica. Il rapporto con l'azienda Tua è scaduto nel luglio 2022, rendendo urgente necessità di un nuovo operatore ancora più evidente".

Gelo aggiunge: "Occorre agire senza indugio per garantire una mobilità efficiente e moderna a tutti i residenti e i turisti di Agrigento. La Corte dei Conti e la Corte Costituzionale hanno entrambe espresso il loro dissenso riguardo al monopolio del trasporto pubblico, sottolineando l'importanza di una sana competizione e di un servizio di qualità per i cittadini".

Il sindacato, in definitiva, sollecita il Comune "affinché avvii immediatamente la gara ad evidenza pubblica per il trasporto pubblico urbano. È fondamentale agire senza ulteriori ritardi per garantire ai cittadini e ai visitatori una mobilità di qualità".