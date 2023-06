Tua replica ai sindacati: “Gare per il trasporto pubblico ferme in tutta la Sicilia”

Continua il vero e proprio "botta e risposta" tra la società Sais-Tua e i sindacati di categoria sulla gestione del trasporto pubblico in provincia di Agrigento. A monte di tutto, come si ricoderà, la vertenza avviata negi anni passati con il licenziamento di alcuni autisti poi finita nelle aule di giustizia.

Nei giorni scorsi il sindacato Faisal Cisal aveva chiesto al Comune di attivarsi per procedere alla nuova gara d'appalto per la gestione del servizio, per quanto appunto si tratti di una vicenda di competenza della Regione Siciliana.

La società, adesso, con una nota "tiene a precisare che in tutta la Regione Sicilia si attende che vengano indette le gare per l’affidamento del trasporto pubblico e che, pertanto, tale situazione non riguarda soltanto la città di Agrigento. A tal proposito, in ogni caso, la Tua propone ai sindacati un incontro per discutere, nell’interesse dei lavoratori, sul futuro dell’azienda e su come si stia preparando per partecipare alle prossime gare. L’azienda, attenta alle esigenze dell’utenza e della città di Agrigento, resta infatti sempre pronta ad accogliere e valutare con l’amministrazione comunale ogni aspetto riguardante il trasporto e la mobilità cittadina".