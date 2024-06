Riunione sul trasporto pubblico, il rammarico di Miccichè: “Sindacato assente”

Si è parlato di gestione del servizio del trasporto pubblico locale durante una riunione al Comune di Agrigento nell'ufficio del vice sindaco Aurelio Trupia. Oltre a quest’ultimo hanno partecipato il sindaco Francesco Miccichè, gli assessori Gerlando Principato e Carmelo Cantone, l’architetto Salvatore Di Salvo in qualità di Rup, il dirigente del settore V Alberto Avenia, della Protezione civile Attilio Sciara, i rappresentanti della Tua (la società che gestisce il trasporto urbano) Samuela Scelfo e Riccardo Bigotti. L’incontro è scaturito anche dalle segnalazioni di disservizi da parte del sindacato Usb (Unione sindacale di base lavoro privato).

“Il trasporto pubblico locale - ha dichiarato il sindaco Miccichè - costituisce un servizio primario per il quale non abbiamo mai omesso attenzione e impegno a risolvere eventuali criticità e inconvenienti. Nonostante l'invito formalmente esteso e le richieste di spiegazioni avanzate, nessun esponente del sindacato Usb ha preso parte alla riunione odierna. Esprimiamo il nostro rammarico per questa assenza poiché riteniamo fondamentale il contributo di tutte le parti per un confronto costruttivo e trasparente. Ribadiamo il nostro impegno costante nel mantenere aperti canali di dialogo e collaborazione e restiamo fiduciosi che in future occasioni possa essere assicurata una partecipazione più attiva. La nostra disponibilità ad organizzare ulteriori incontri per approfondire i temi in questione rimane invariata. Siamo da tempo a lavoro per completare l’iter relativo alla nuova gara d’appalto attenendoci fedelmente alla normativa comunitaria di riferimento. E la procedura sarà conclusa al più presto, in tempi minori rispetto ad altri comuni siciliani. Il tutto è incentrato sulla massima trasparenza e concertazione a tutela della qualità del servizio, dei lavoratori e dell’interesse dei cittadini”.

In precedenza anche il Codacons regionale si era interessato alla questione facendo sapere che, dopo essersi più volte interessato alle problematiche del servizio pubblico di trasporti urbano del Comune di Agrigento e dopo aver denunciato l'illegittimità della proroga del contratto alla Tua trasporti, avrebbe aderito alla manifestazione organizzata dal sindacato Usb. La protesta si terrà il 20 giugno, dalle 10 in poi, davanti al palazzo di città.

“Il sindacato Usb - aveva dichiarato Peppe Di Rosa del Codacons - ha espresso preoccupazioni riguardo ai numerosi disservizi riscontrati nel servizio di trasporto pubblico gestito dalla società Tua. Nonostante una missiva inviata il 22 marzo all'amministrazione comunale, contenente dettagli su varie criticità, la risposta da parte delle autorità è ancora mancante. Questi disservizi compromettono l'efficienza, la dignità e l'accessibilità del servizio aggravando una situazione già difficile che da anni affligge il trasporto pubblico ad Agrigento.

I provvedimenti intrapresi finora dall'amministrazione comunale, secondo Usb, sono stati insufficienti e non hanno risolto le criticità contrattuali che impediscono di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e le necessarie tutele ai lavoratori. L'amministrazione comunale, durante il Consiglio, ha ammesso alcune di queste violazioni ma non ha ancora preso misure adeguate per risolverle.

Il Codacons condivide le preoccupazioni del sindacato riguardo al silenzio assordante dell'amministrazione Miccichè, impegnata in altre faccende piuttosto che rispondere alle istanze poste dall'organizzazione sindacale. È fondamentale che il sindaco Miccichè e l'intera amministrazione comunale forniscano risposte concrete ai cittadini e ai lavoratori chiarendo il futuro della Tua e del servizio di trasporto pubblico di Agrigento, un servizio essenziale che garantisce il diritto alla mobilità dei cittadini.

Il Codacons invita tutti i cittadini a partecipare al sit-in di protesta per sostenere la richiesta di un trasporto pubblico efficiente e dignitoso. L'amministrazione comunale deve assumersi le proprie responsabilità e garantire un servizio di trasporto pubblico all'altezza delle aspettative della comunità agrigentina”.