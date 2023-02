"Beccato a trasportare ferro vecchio senza autorizzazioni": scatta multa da 1600 euro

Trasportava rifiuti ferro si senza però alcuna autorizzazione o formulario che consentisse di tracciarne provenienza e soprattutto destinazione, scatta una sanzione da 1600 euro.

L'uomo era stato fermato dalla Polizia stradale di Agrigento nel febbraio del 2019 mentre a bordo di un furgone trasportava sulla statale 115 dei rifiuti ferrosi appunso senza avere con se? il prescritto formulario di identificazione dei rifiuti stessi.

Per questo è scattata una multa da 1600 euro che però l'uomo non ha mai pagato: adesso, a distanza di anni, arriva l'ingiunzione da parte del Libero consorzio, che ha ordinato di liquidare l'importo per le violazioni ambientali commesse.