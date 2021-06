Servizio di trasporto e accompagnamento alunni disabili, pubblicato il bando

Il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alle Politiche Sociali Gisella Mondino rendono noto che è stato pubblicato l’avviso pubblico per le nuove iscrizioni e per il rinnovo delle iscrizioni nel registro comunale degli enti accreditati nella sezione relativa al servizio del “Trasporto e accompagnamento degli alunni disabili presso le scuole dell’obbligo per l’anno scolastico 2021/2022 e 2022/2023; e accompagnamento e trasporto disabili gravi presso il Centro di riabilitazione Maugeri, presso l’ospedale di Sciacca”.

L’avviso, a firma del dirigente del 3° Settore Venerando Rapisardi, dà come scadenza per l’invio delle istanze le ore 13,00 del 15 luglio 2021.



Il Registro è istituito nella Sezione Pubblica Istruzione del Comune di Sciacca e consente – viene spiegato - di proseguire nell’attuazione del sistema dell’accreditamento per lo svolgimento del servizio. Infatti, saranno direttamente gli utenti a scegliere l’ente del privato sociale da cui farsi assistere, accreditato mediante l’iscrizione nel registro comunale.Luoghi per lo svolgimento dei servizi sono gli istituti scolastici (scuola dell’infanzia, elementare e media siti in Sciacca) e Centro Maugeri presso Ospedale di Sciacca.