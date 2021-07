FlixBus, la rete dei collegamenti viene potenziata per la stagione estiva: ecco le nuove tratte

Si potenzia la rete di collegamenti in provincia con i mezzi FlixBus. Al capoluogo e a Canicattì si aggiungono quattro località costiere. Un incremento rilevante dei collegamenti con l’Italia continentale. A quelli già operativi tra Agrigento e Canicattì e importanti centri come Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Firenze si affiancano nuove rotte che collegheranno Menfi, Montallegro, Siculiana e Porto Empedocle con Villa San Giovanni e Roma. In questo modo, il litorale potrà giovare di nuovi arrivi non solo dalla Calabria e dalla Capitale, ma da tutta Italia e dall’estero grazie alla possibilità di interconnessioni.

"FlixBus - si legge in una nota dell'azienda - dedica i propri sforzi, dunque, anche alla Sicilia, in linea con la volontà di offrire un servizio sempre più efficiente a chi parte dalla regione e, al tempo stesso, supportare la ripresa delle attività turistiche sul territorio, proponendosi come soluzione di viaggio ideale per i visitatori in arrivo dal centro e nord Italia e dalle altre aree del Mezzogiorno.