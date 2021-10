Tenta di fuggire alla vista dei carabinieri ma perde la droga: arrestato pusher

Vede i carabinieri e cerca di sfuggire, ma perde per strada la droga che stava trasportando. Per questo motivo un quarantenne disoccupato di Porto Empedocle è stato arrestato dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento nel tardo pomeriggio di ieri.

L'uomo, è stato sorpreso nell'area di via Giulio Cesare: da lì ha tentato di fuggire a piedi, ma è inciampato e caduto a terra, perdendo un pacchetto contenente 6 grammi di cocaina. E' quindi stato fermato dai militari, che durante la perquisizione presso la casa dell'arrestato hanno trovato altri 80 grammi di hashish oltre che strumenti necessari al taglio ed al confezionamento in dosi del "fumo".

Su disposizione della procura della Repubblica di Agrigento, l’arrestato è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell’udienza di convalida. La droga sequestrata sarà sottoposta agli accertamenti tecnici di laboratorio.