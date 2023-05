Poggia distrattamente il cellulare durante il trasloco e il telefonino sparisce nel nulla

Impegnato nel fare un trasloco in via Gioeni, nei pressi della Mensa della Solidarietà, appoggia distrattamente il suo telefono cellulare. Telefonino che poco dopo sparisce misteriosamente. A subire il furto è stato un agrigentino di 57 anni. L'uomo s'è rivolto, per denunciare quanto gli è accaduto, alla polizia.

Durante la ricostruzione fatta agli agenti, l'agrigentino ha anche fatto presente - avanzando qualche sospetto, ma naturalmente nessuna certezza, - che un immigrato, durante le operazioni di trasloco, si è avvicinato chiedendo se avessero o meno bisogno di aiuto. Non c'è stato, di fatto, alcun bisogno di coinvolgere lo straniero, ma è su di lui che, appunto, i sospetti per il furto di cellulare, si sono concentrati.

Spetterà alle indagini dei poliziotti naturalmente cercare di fare chiarezza.