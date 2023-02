Ancora bare bianche a Porto Empedocle, quattro migranti riposeranno in tre cimiteri agrigentini

Sono arrivate a Porto Empedocle le quattro salme dei migranti morti durante le traversate per Lampedusa. Dal traghetto Paolo Veronese sono scesi anche centocinquanta stranieri, molti dei quali donne e bambini, che erano giunti nei giorni scorsi sulla maggiore delle isole Pelagie. I migranti, saranno accolti in diverse strutture di accoglienza italiane, per quanto riguarda invece i feretri, due riposeranno nel cimitero comunale di Comitini, si tratta di una bambina di nome Rokia, originaria della Costa d'Avorio e di una donna che non è stata identificata dalle autorità. I cimiteri di Piano Gatta ad Agrigento e quello di Joppolo Giancaxio, invece, accoglieranno le due restanti salme.