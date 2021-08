Lavori in corso all'ex ospedale: cambiano sede altre prestazioni specialistiche

Ex ospedale di via Giovanni XXIII ad Agrigento, via ai lavori di manutenzione e nuovi trasferimenti in vista per alcune prestazioni specialistiche.

Ad annunciarlo è l'Asp: dopo lo spostamento delle vaccinazioni anticovid-19 dalla struttura di via Giovanni XXIII verso il poliambulatorio di Porto Empedocle, adesso a cambiare sede sono le prestazioni ambulatoriali di oculistica e di radiologia.

Le prime verranno dirottate verso l'Unità operativa complessa di Oculistica del “San Giovanni di Dio” di Agrigento mentre le seconde saranno erogate presso il presidio territoriale di emergenza di Favara.

I trasferimenti saranno, comunque, a tempo determinato.