Il viaggio della speranza continua per i quattro giovani sopravvissuti al naufragio delle 41 vittime: le immagini

Sono giunti a Porto Empedocle, con il traghetto Cossyra da Lampedusa, anche i quattro giovani miracolosamente scampati alla morte nel tragico naufragio dei giorni scorsi costato la vita a 41 persone. Kadim, Seidou, Omar e Aicha, secondo la versione fornita alle autorità, giovedì scorso sarebbero partiti dal porto tunisino di Sfax in 45, ma la loro imbarcazione si sarebbe capovolta a causa del mare mosso.

Sempre secondo quanto raccontato dai sopravvissuti, solo in 15 avevano un salvagente, I quattro, 3 minorenni non accompagnati e un uomo adulto, hanno riferito di essere rimasti per diverse ore in acqua, aggrappati a delle camere d'aria, almeno fino a quando non sono riusciti ad avvicinarsi e a salire su una barca in ferro, senza motore, verosimilmente abbandonata. Sulla carretta sarebbero rimasti alla deriva, trasportati dalla corrente per circa 3 o 4 giorni. Ad avvistarli e localizzarli era stato un aereo di Frontex.