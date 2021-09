Plesso "Peritore", c'è l'accordo: alunni trasferiti in locali della Diocesi

Plesso "Peritore" inagibile, trovati nuovi locali per consentire le attività didattiche. La soluzione è stata individuata oggi grazie ad un accordo stipulato tra il Comune e l'istituto diocesano per il sostentamento del clero che ha messo a disposizione i locali adiacenti alla parrocchia di Sant'Andrea tra le vie Montenero e generale la Marmora.

L’accordo è stato reso possibile in virtù della "Carta di Intenti" sottoscritta dalla Cesi, dall’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, l’Anci Sicilia e l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e del “protocollo di collaborazione locale per la ripresa dell’attività scolastica ed educativa” sottoscritto dall’ ufficio scolastico regionale per la Sicilia.