Si alza lo scontro sull'Ipia alla zona Asi, Codacons: "Chi impedisce il trasferimento?"

"Perché dopo 9 anni si continua a tenere un istituto scolastico (allocato in quei locali solo temporaneamente) in piena zona industriale anche contro i pareri degli uffici competenti, ed avendo i locali (più sicuri ed idonei) dove poterlo ubicare? Possibile che la politica non riesce a fare gli interessi della collettività?".

A chiederselo in una nota è il responsabile regionale del Dipartimento Trasparenza enti locali di Codacons Giuseppe Di Rosa, al termine di una conferenza stampa tenutasi appunto in zona Asi. Al centro della vicenda che sta tornando a "scaldare" il dibattito c'è l'istituto professionale "Fermi", trasferito tra le imprese anni fa dopo che si scoprì che la sede di via Piersanti Mattarella era costruita con cemento depotenziato.

Codacons ha inoltrato una lettera alle istituzioni "per sapere e capire cosa e chi continua a mantenere in zona industriale un istituto scolastico con le conseguenza che potrebbero derivare dal traffico veicolare dei mezzi pesanti e tutti gli altri rischi che produce una zona industrializzata", tra cui "importanti danni alla salute degli studenti e di tutto il corpo scolastico".

Rischi che, ad oggi, nessun ente prepoposto ha certificato e che lo stesso istituto, in altre occasioni, ha formalmente escluso, minacciando anche azioni legali, comprensibilmente. Tra l'altro, è il caso di aggiungere, se le emissioni delle ditte fossero tali da essere nocive per la salute, al netto o meno della presenza dell'ististuto scolastico, sarebbero le imprese a dover essere oggette a controllo e sanzione.

Una strada per il trasferimento degli studenti, comunque, era stata anche trovata: l'ex commissario Raffaele Sanzo aveva infatti avviato le procedure per recuperare 34 aule all'interno dell'istituto "Foderà", oggi chiuso. I lavori sarebbero anche terminati, da quanto è dato sapere.

"Ma allora - si chiede Codacons - cosa manca per trasferire l’istituto 'Fermi' in queste aule? I nostri interrogativi sono sempre gli stessi da anni ormai. E in particolare vogliamo sapere in presenza delle dichiarazioni rese dall’ ASP nel tavolo tecnico tenutosi presso la Prefettura di Agrigento del 2018 '…istituti scolastici devono essere ubicati in una zona con determinate caratteristiche ben definite e lontane da insediamenti industriali…”, chi risponderà domani di eventuali malattie e/o incidenti stradali? Cosa dobbiamo aspettare per vedere dislocata la scuola?".

Da anni, a fare pressione per il trasferimento dell'istituto sono anche le aziende della zona: già da anni la presenza della scuola blocca ad esempio la realizzazione di un impianto per il trattamento dell'umido.