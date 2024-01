"Non ha comunicato il trasferimento di armi e munizioni": denunciato imprenditore in pensione

Forse non lo sapeva, anche se ignorantia legis non excusat. Forse lo ha semplicemente dimenticato. Qualunque sia stata la motivazione, ha omesso - secondo l'accusa formalizzata a suo carico - di comunicare il trasferimento di armi e munizioni legalmente detenute. Ed è per questo che è stato denunciato, dai poliziotti del commissariato cittadino, alla Procura della Repubblica di Agrigento.

A finire nei guai è stato un imprenditore pensionato 83enne. A suo carico è stata infatti formalizzata una denuncia. La normativa vigente prescrive, a carico del detentore di armi, l'uso della diligenza e di accorgimenti per la custodia. L'autorità di pubblica sicurezza deve inoltre essere sempre aggiornata sul luogo dove armi e munizioni sono detenute. In caso contrario - secondo la normativa - si determina una situazione pericolosa per la sicurezza pubblica.