Emergenza all'hotspot di Lampedusa, Piantedosi: "Trasferimenti continui"

“I trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa avvengono sistematicamente". Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine di una visita alla prefettura dell’Aquila, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto sullo svuotamento di Lampedusa.

"Normalmente in maniera abbastanza fisiologica - ha detto -, poi ci sono delle fasi acute di crisi, quando ci sono arrivi consistenti e concentrati in poche ore e in pochi giorni e se del caso anche accompagnate da condizioni meteomarine che non consentono immediati trasferimenti".