Emergenza hotspot, raffica di trasferimenti: 871 migranti diretti a Porto Empedocle

Su disposizione della Prefettura gli spostamenti degli extracomunitari sono cominciati in mattinata con il traghetto Sansovino che ha imbarcato 151 minorenni, a seguire altri 20 tunisini sono stati portati in aereo a Torino, in 600 viaggeranno su nave Diciotti della Guardia costiera e infine altri 80 sulla motonave Cossyra